هيئة سياحة الإقليم توجه الفنادق والمقاهي والمطاعم بعدم رفع الأسعار

شفق نيوز/ دعت أمل جلال رئيسة الهيئة العامة للسياحة في إقليم كوردستان، يوم السبت، الفنادق والمقاهي والمطاعم في محافظات الإقليم كافة بعدم رفع الأسعار مع تزايد توافد السائحين من مناطق ومدن وسط وجنوب العراق.

وقالت جلال في بيان اليوم، "يتعين على جميع الفنادق والموتيلات والكافتيريات والمطاعم أن تكون أبوابها مفتوحة خلال أيام العيد"، مشددة على أنه "لا ينبغي لتلك الأماكن رفع الأسعار بأي شكل من الأشكال".

وأردفت بالقول إنه "يتعين عليهم العمل بنفس تسعيرة الأيام الأخرى ولا يزيدوا بالأسعار لكي يتمكنوا من تلبية احتياجات السائحين".

كما دعت جلال قوات الأمن إلى الترحيب بالسائحين بطريقة جميلة وسياحية.

وكانت كل من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان قد قررتا تعطيل الدوام في المؤسسات والدوائر الرسمية كافة خلال الأسبوع الجاري بمناسبة حلول عيد الأضحى.

هذا ومن المتوقع أن يقصد عشرات آلاف السائحين من مختلف محافظات العراق إقليم كوردستان لقضاء عطلة عيد الأضحى.