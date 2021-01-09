هيئة تحويل السليمانية الى إقليم: الاحزاب الكوردستانية رفضت الفكرة

شفق نيوز/ جددت ما يسمى هيئة تحويل السليمانية الى اقليم منفصل عن باقي محافظات الاقليم، يوم السبت، المطالبة بتنفيذ الفكرة، فيما اشارت إلى ان الاحزاب الكوردستانية رفضت هذه الفكرة.

وقال بيار عمر رئيس هيئة مجلس مطالب الاقليم والقائمين على المؤتمر ويصل عددهم 10 أعضاء في مؤتمر صحفي أقيم في مقر الهيئة في مدينة السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "الهيئة تطالب بتحويل السليمانية الى اقليم منفصل عن باقي محافظات الإقليم وهو مطلب أجل منذ سنة، والان نجدد المطالبة بالإقليم وفق الدستور والقانون".

وأشار عمر إلى أن "الاقليم الان يمر بمشاكل كبيرة بين بغداد واربيل والمشاكل الداخلية ايضا".

وعن رأي الاحزاب الكردية في مطلب الاقليم قال إن "الاحزاب الكردستانية رفضت الفكرة".