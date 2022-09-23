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هيئة الإحصاء تكشف أبرز عوامل إرتفاع نسب الطلاق في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-23T08:26:43+0000
هيئة الإحصاء تكشف أبرز عوامل إرتفاع نسب الطلاق في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أصدرت هيئة إحصاء إقليم كوردستان، إحصائية شاملة عن الأوضاع الأسرية والإجتماعية والصحية في الإقليم، كاشفةً أن أكبر معدلات الطلاق المسجلة بسبب التدخل بشؤون الأسرة.

وتشير الإحصاءات إلى أن، أعلى معدلات الطلاق بين الزوجين يعود إلى التدخل بشؤون الأسرة الذي يمثل 36%، وبعد ذلك يأتي عدم التوافق الإجتماعي بالمرتبة الثانية بنسبة 33.8٪.

ويأتي في المرتبة الثالثة إنعدام الثقة بنسبة 21.1٪، وفي المرتبة الرابعة يأتي الإدمان وشرب الكحول بنسبة 18.6٪، يليه تعدد الزوجات بنسبة 12.9٪، ويأتي إصرار الزواج على الطلاق بنسبة 1.1٪.

وفقا للإحصاءات ، فإن أدنى معدل بنسبة الطلاق يرجع إلى الظروف الاقتصادية وعوامل أخرى بنسبة 0.8 في المئة.

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