هيئة النزاهة الكوردستانية: لا يوجد مرشح لانتخابات الإقليم محكوم بجناية أو جنحة

شفق نيوز/ اعلن رئيس هيئة النزاهة في اقليم كوردستان القاضي احمد انور، يوم الأربعاء، عدم وجود مرشح للانتخابات التشريعية في الاقليم مدان بجنحة او جناية بعد اجراء تدقيق ومتابعة لسيرهم الذاتية.

جاء ذلك في كلمة له افتتح بها مراسم إطلاق التقرير الأول لتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد في إقليم كوردستان.

وقال القاضي انور في كلمته، "اننا وهيئة النزاهة الاتحادية أحدنا مكمل للاخر، ولدينا خطط في مجال مكافحة الفساد".

وأضاف "لدينا تعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقد ثبت أنه لا يوجد مرشح لانتخابات كوردستان محكوم بجنحة أو جناية".

وأكد رئيس هيئة النزاهة الكوردستانية على "إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الإقليم".

وتابع القول، إن مكافحة الفساد يجب أن يكون هدفا رئيسيا وأساسيا وننتظر مساعدة من اصدقائنا بهذا الشأن.