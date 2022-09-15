‏هيئة الحج والعمرة في كوردستان تقطع طريق السفر براً: من أجل سلامتكم

شفق نيوز/ ‏أصدرت مديرية العامة للحج والعمرة في اقليم كوردستان، يوم الخميس، توضيحاً بشأن السفر إلى السعودية عن طريق البر.

‏وقال مدير عام الحج والعمرة في الإقليم نياز راغب النقشبندي لوكالة شفق نيوز، إن المديرية لم تمنح الموافقة لأي من الشركات المتعاقدة معها في السفر عن طريق البر إلى السعودية، مبيناً أن عدد الشركات المتعاقدة مع المديرية يبلغ 150 الشركة".

‏وأوضح النقشبندي انه السفر عن طريق البر من إقليم كوردستان إلى السعودية لأداء العمرة له مشقة كثيرة على المسافرين وقد جاء قرار عدم منح الموافقة على أي من الشركات المتعاقدة للحفاظ على سلامة المعتمرين.

‏وكانت العديد من شركات الحج والعمرة في اقليم كوردستان قد أعلنت في وقت أن سابق فتح السفر إلى العمرة عن طريق البر وذلك بتكلفة أقل من تكلفة السفر جوا.

جاء ذلك عقب افتتاح منفذ عرعر الحدودي أمام المعتمرين بعد انقطاع دام ما يزيد عن 30 عاماً، وتفويج القافلة الأولى براً من محافظات كركوك، نينوى، بغداد والانبار.