هيئة الاستثمار في كوردستان تعلن آلية جديدة لتسويق محصول القمح

شفق نيوز- أربيل

أعلنت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن صدور قرار جديد لدعم مزارعي القمح في الإقليم، وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء وبموجب الأمر المرقم (1706) الصادر في 14 حزيران/ يونيو 2026.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن القرار يقضي بالموافقة على قيام مجموعة من الشركات والتجار الذين أبدوا استعدادهم، بشراء محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي، وتصديره عبر المنافذ الحدودية للإقليم.

ودعت هيئة الاستثمار، المزارعين إلى مراجعة المديريات العامة للزراعة في المحافظات والإدارات المستقلة، وذلك لغرض التنسيق وتنظيم الإجراءات المتعلقة بكيفية تسليم محاصيلهم.

وارفقت الهيئة مع قرارها قائمة بأسماء الشركات والتجّار المعتمدين، متضمنةً أرقام التواصل وعناوينهم حسب المحافظات، لتسهيل عملية التواصل معهم من قبل المزارعين.