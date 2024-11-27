هيئة الاستثمار الكوردستانية: حكومة الإقليم تقدم تسهيلات للمستثمرين الأجانب توازي الدول المتقدمة

شفق نيوز/ أكد رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، محمد شكري، مساء اليوم الأربعاء، أن حكومة الإقليم تقدم التسهيلات للمستثمرين الأجانب أسوة بالدول المتقدمة.

وقال رئيس الهيئة في كلمة له خلال مشاركته في معرض دولي مقام في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، إن هناك فرص استثمارية في مختلف القطاعات في إقليم كوردستان، داعياً المستثمرين إلى الاستفادة من المناخ الملائم من أجل تعزيز الاستثمار في الإقليم، بحسب بيان من الهيئة ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها حكومة إقليم كوردستان بهدف إصلاح وتطوير المشاريع الاستثمارية وخلق البيئة الملائمة لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية في كوردستان.