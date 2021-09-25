هيئة استثمار كوردستان تشارك في الملتقى الاقتصادي العراقي الألماني

شفق نيوز/ افاد هيئة الاستثمار في حكومة اقليم كوردستان، محمد شكري، يوم السبت، بالمشاركة في ملتقى أقيم في ألمانيا لبحث سبل الاستفادة من التجربة الاقتصادية الألمانية.

وقال شكري لوكالة شفق نيوز، ان "هيئة استثمار الإقليم شاركت في الملتقى الاقتصادي العراقي الألماني في العاصمة برلين بحضور وفد من العراق، أقامته منظمة (نوموف) الالمانية المختصة بشؤون الشرق الأوسط، وبمشاركة أكثر من 100 شركة رائدة ورجال اعمال".

وبين أن المشاركة في الملتقى كانت "من خلال الحضور المباشر او من المشاركة الافتراضية عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة".

واضاف ان "الملتقى تطرق الى سبل فتح افاق الاستثمار في العراق واقليم كوردستان امام الشركات الالمانية والاستفادة من التجربة الالمانية الرائدة في الصناعة والزراعة والتكنولوجيا وغيرها، اضافة الى النظام المصرفي الألماني".