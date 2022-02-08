سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

هيئة استثمار كوردستان تتعهد بإنجاز المشاريع المتلكئة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-08T17:44:45+0000
هيئة استثمار كوردستان تتعهد بإنجاز المشاريع المتلكئة

شفق نيوز/ أكدت هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، انها ستسخر كل الامكانيات للاسراع بإنجاز المشاريع المتلكئة وتأمين حقوق المواطنين.

وقال رئيس الهيئة محمد شكري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "سنسخر كل الامكانيات من اجل معالجة جميع المشاريع غير المكتملة ويجب على اصحاب المشاريع تامين حقوق المواطنين".

واضاف "في التشكيلة التاسعة لحكومة الاقليم عالجنا مشاكل اربعة مشاريع والمتبقية في مرحلة المعالجة".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، تظاهر العشرات من المواطنين أمام مبنى هيئة الاستثمار في عاصمة اقليم كوردستان اربيل، احتجاجاً على عدم إنجاز الوحدات السكنية التي سجلوا لتملكها في عدد من المشاريع السكنية.

related

كوردستان تضع شروطا على بيع وشراء الوحدات السكنية

Date: 2021-07-27 14:23:50
كوردستان تضع شروطا على بيع وشراء الوحدات السكنية

برلمان اقليم كوردستان يجري فحص كورونا على اعضائه تمهيدا لعقد جلساته

Date: 2020-06-09 12:59:53
برلمان اقليم كوردستان يجري فحص كورونا على اعضائه تمهيدا لعقد جلساته

امريكا تفتح طريق الهجرة إليها عن طريق اقليم كوردستان

Date: 2021-10-06 18:20:00
امريكا تفتح طريق الهجرة إليها عن طريق اقليم كوردستان

اقليم كوردستان: نزوح 1500 شخص وتهجير 22 قرية جراء القتال بين العماليين وتركيا

Date: 2021-06-08 08:06:43
اقليم كوردستان: نزوح 1500 شخص وتهجير 22 قرية جراء القتال بين العماليين وتركيا

الصين تزود اقليم كوردستان باكثر من 1000 مقياس فحص لفيروس كورونا

Date: 2020-03-24 09:47:05
الصين تزود اقليم كوردستان باكثر من 1000 مقياس فحص لفيروس كورونا

إقليم كوردستان يحقق أكثر من 3 مليارات دولار إيرادات مالية من بيع النفط

Date: 2021-01-15 14:42:38
إقليم كوردستان يحقق أكثر من 3 مليارات دولار إيرادات مالية من بيع النفط

لأول مرة .. انتاج من حقل نفطي في اقليم كوردستان يتجاوز مليون برميل

Date: 2019-08-21 10:17:47
لأول مرة .. انتاج من حقل نفطي في اقليم كوردستان يتجاوز مليون برميل

توقعات بتساقط للثلوج في إقليم كوردستان

Date: 2021-04-02 08:18:52
توقعات بتساقط للثلوج في إقليم كوردستان