هيئة استثمار كوردستان تتعهد بإنجاز المشاريع المتلكئة

شفق نيوز/ أكدت هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، انها ستسخر كل الامكانيات للاسراع بإنجاز المشاريع المتلكئة وتأمين حقوق المواطنين.

وقال رئيس الهيئة محمد شكري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "سنسخر كل الامكانيات من اجل معالجة جميع المشاريع غير المكتملة ويجب على اصحاب المشاريع تامين حقوق المواطنين".

واضاف "في التشكيلة التاسعة لحكومة الاقليم عالجنا مشاكل اربعة مشاريع والمتبقية في مرحلة المعالجة".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، تظاهر العشرات من المواطنين أمام مبنى هيئة الاستثمار في عاصمة اقليم كوردستان اربيل، احتجاجاً على عدم إنجاز الوحدات السكنية التي سجلوا لتملكها في عدد من المشاريع السكنية.