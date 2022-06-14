هيئة استثمار الإقليم تعلن عن إنشاء المجلس الاقتصادي بين الإمارات وكوردستان

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإستثمار في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن حكومة الإقليم، وحكومة والإمارات العربية المتحدة تحاولان توسيع وتطوير علاقاتهما الاقتصادية ضمن إطار إنشاء المجلس الاقتصادي الإماراتي الكوردستاني.

وذكرت الهيئة في بيان، أن رئيسها محمد شكري، استقبل أحمد الظاهري القنصل العام الإماراتي في أربيل، وأعرب عن سعادته بمبادرة إنشاء المجلس، ومن أجل الانتعاش الاقتصادي أبدى استعداده لتسهيل هذا الأمر".

بدوره أشار القنصل الإماراتي إلى أهمية إنشاء هذا المجلس المشترك، وقال أيضا إنه لتطوير الاستثمارات والتجارة، يسعون إلى جلب ستة مصارف إلى كوردستان و يهدفون إلى الاستفادة من المنتجات الزراعية".

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت، في شهر نيسان من العام 2021، عن تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات دولار للاستثمار في العراق بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتعاون بين البلدين.