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هيئة استثمار الإقليم تتحدث عن آخر تطورات مشروع إيصال الغاز للمنازل عبر الأنابيب

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-17T14:32:20+0000
هيئة استثمار الإقليم تتحدث عن آخر تطورات مشروع إيصال الغاز للمنازل عبر الأنابيب

شفق نيوز/ وصف رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان محمد شكري، يوم السبت، مشروع إيصال الغاز السائل إلى المنازل عبر الأنابيب بـ"الجدي"، مؤكدا أن حكومة الإقليم ماضية في تنفيذه.

وقال شكري في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم على هامش الملتقى الاستثماري والاقتصادي الأول الذي انطلقت فعالياته اليوم في مدينة السليمانية، إن "هذا المشروع جدي رغم التعليقات الكثيرة على هذا الموضوع"، في إشارة إلى المشككين فيه.

وأضاف ان حكومة اقليم كوردستان قررت تنفيذ مشروع إيصال الغاز السائل إلى المنازل، وقد تم تحديد الشركات المنفذة لهذا المشروع.

كما أشار شكري إلى أن "موضوع بناء المستودعات لاستيعاب الغاز الذي سيُسخدم في المشروع قيد التنفيذ وقد طالبنا المحافظات والإدارات المستقلة تخصيص الأراضي لهذا الأمر".

وقال  رئيس هيئة الاستثمار في الإقليم، "قد اشترطنا في منح رخص بناء المشاريع السكنية الجديدة أن تحتوي على نظام مركزي للغاز". 

وتابع شكري بالقول انه "في المستقبل وخطوة بعد اخرى سيتم اعتماد هذا النظام في الأحياء الكبيرة والصغيرة"، مؤكدا أن "هذا الأمر يحتاج الى زيادة بالاستثمار في قطاع الغاز والتي سنشاهد نتائجه في العام 2003 ".

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