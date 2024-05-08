هيئة استثمار السليمانية تخلي مسؤوليتها من إصابات العمال في المشاريع

شفق نيوز/ أكد مدير عام هيئة الاستثمار في السليمانية، اليوم الأربعاء، أن متابعة السلامة في مواقع العمل من واجبات لجان مشتركة تضعها المحافظة أو القائمقامية.

وقال عزيز سعيد لوكالة شفق نيوز إن هيئة الاستثمار حريصة على متابعة كل قوانين العمل الصادرة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبرلمان كوردستان، وقد قمنا بإخبار كل المستثمرين بضرورة تطبيق قوانين العمل بصورة دقيقة.

وأضاف أن ما يحصل الآن في مواقع العمل من موت أو إصابة عمال هو بسبب عدم توفر الخبرات الكافية لدى العمال أو أصحاب العمل، وهذا يتطلب كما هو موجود في البلاد المجاورة أن يكون هناك تدريب متواصل للعمال من قبل الجهات المشرفة لكي يتمكنوا من الحفاظ على سلامة العمل والعمال.

وبين أن قضية متابعة سلامة العمل في أماكن العمل يتطلب وجود لجان مشتركة تكون هيئة الاستثمار عضوا فيها وتتشكل هذه اللجان في إدارة المحافظة او قائمقامية السليمانية.

وكشفت نقابة عمال البناء في السليمانية يوم السبت المنصرم عن مصرع أكثر من 100 عامل خلال عام وخمسة أشهر في كوردستان بسبب عدم توفر مقومات السلامة والصحة في أماكن العمل.

وتشهد المشاريع الاستثمارية في إقليم كوردستان لاسيما محافظة السليمانية، بين وقت وآخر مصرع وإصابة عاملين خلال ادائهم واجباتهم ، دون أن يتم الإعلان عن نتائج تحقيق تلك الحالات أو معاقبة أي مستثمر يذكر.