هي الرابعة خلال اليوم.. هزة ارضية جديدة تضرب كلار

شفق نيوز/ ضربت هزة ارضية جديدة، يوم الثلاثاء، قضاء كلار التابع لإدارة كرميان بإقليم كوردستان.

وقالت مديرية الرصد الزلزالي في كرميان في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هزة أرضية ضربت مدينة كلار في تمام الساعة ١٠:١٠ مساء وبقوة ٣.٦ وفق مقياس ريختر".

وكانت الهيئة قد اعلنت في وقت سابق من صباح اليوم أنها سجلت هزة أرضية عند تمام الساعة 09:02:31 من صباح اليوم حسب التوقيت المحلي.

ونوه التقرير الى ان الهزة بلغت قوتها (3،8) درجة وفق مقياس ريختر حيث تبعد (8)كم جنوب شرق قضاء كلار.

وأشار التقرير إلى أنه تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة .

كما سجلت المراصد الزلزالية التابعة لهيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق اليوم الثلاثاء حدوث هزة أرضية ثانية في قضاء "كلار" التابع لإدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان.

ووفقا للتقرير الصادر عن الهيئة، فإنه عند الساعة 11:58:22 بالتوقيت المحلي حدثت هزة أرضية تبعد 12 كلم جنوب شرق قضاء كلار.

وأضاف التقرير أن قوة الهزة بلغت (4.2) على مقياس ريختر، مشيرا إلى أنه تم الشعور بها من قبل بعض المواطنين.

بدورها ذكرت مصادر في هيئة الأنواء الجوية أن النشاط الزلزالي متواصل قرب كلار لليوم الثاني على التوالي.

وقالت المصادر إن: المراصد الزلزالية سجلت قبل قليل ثلاث هزات اقواها بلغت 4.4 على مقياس ريختر، من دون مزيد من التفاصيل.