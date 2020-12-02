هيئات ثقافية من شرقي سوريا وكوردستان تناقش "تحديات" تواجه الأطراف الكوردية

شفق نيوز/ تواصل منذ أيام، هيئات ثقافية وإعلامية قادمة من مناطق الإدارة الذاتية الكوردية في شمال شرقي سوريا، جولتها في إقليم كوردستان العراق، لمناقشة التحديات التي تواجه الأطراف الكوردية.

وقال اتحاد الكتاب الكورد في سوريا عبر موقعه الرسمي، إنه أجرى زيارات عدة لجهات إعلامية وثقافية في مدن دهوك والسليمانية وأربيل وغيرها من المناطق بإقليم كوردستان العراق، بهدف "تقريب وجهات النظر بين الأطراف الثقافية والإعلامية، وفتح قنوات الحوار بين الأطراف الكوردية في شمال وشرقي سوريا وإقليم كوردستان إضافة إلى توحيد المواقف تجاه المخاطر التي تتعرض لها الأمة الكورديّة".

كذلك تناولت الجولة "نقاشا حول الأوضاع الثقافية والإعلامية في كل من روجافا-غرب كوردستان- وباشوري-جنوب- كوردستان ودور المثقف في مدّ جسور التقارب ونبذ العنف وخطاب الكراهيّة وضرورة تبادل وجهات النظر لتكوين خطاب ثقافي كوردستاني موحّد يهدف إلى العمل التشاركي المستقبلي في هذه المجالات".

ويضم الوفد الذي قدم من شرقي سوريا، كلا من عضو اتحاد مثقفي روجآفاي كوردستان- غرب كودستان- أحمد حسيني وممثلة اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة آناهيتا سينو ورئيس اتحاد الكتاب الكورد في سوريا قادر عكيد.

يذكر أن الوفد بدأ زيارته إلى إقليم كوردستان في الرابع والعشرين من الشهر المنصرم، حيث التقى حتى الآن بالعديد من الأوساط الثقافية والإعلامية على أن يستمر زيارتهم لعدة أيام أخرى.