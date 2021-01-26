هيلاري كلينتون وأبنتها تنتجان مسلسلاً عن مقاتلات كورديات

شفق نيوز/ وضعت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري، وابنتها تشيلسي أنظارهما على إنتاج مسلسل تلفزيوني يخص المقاتلات الكورديات بوحدات الحماية، خلال قتالهن تنظيم داعش في سوريا.

وذكر موقع “ هوليوود ريبورتر “، أن المسلسل "بنات كوباني"، يصور مئات الساعات من المقابلات والتقارير الميدانية حول المقاتلات الكورديات، اللاتي ظهرن في أعقاب انتشار تنظيم داعش، وفرضن رؤية سياسية خاصة، وحصلن على احترام ودعم عسكري كبير من الجانب الأمريكي.

وقالت كلينتون إن "بنات كوباني سرد غير عادي لنساء شجاعات متحديات يناضلن من أجل العدالة والمساواة".

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اختارت رواية "بنات كوباني" لغايل تزيماش ليمون، ضمن ١٢ عنواناً، نصح القراء بقراءتها تباعاً خلال العام الحالي.

وتسرد الرواية قصة حقيقية عن فصيل كوردي مسلح مكون بالكامل من الإناث ساعد في طرد داعش من شمال سوريا.

وذكر التقرير "إنها مسألة وقت فقط قبل أن تصنع هوليوود فيلمًا حول هذا الموضوع".