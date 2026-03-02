هيغسيث عن قصف كوردستان: حليفنا ونقف الى جانبهم ونقدر قدراتهم

شفق نيوز- واشنطن

أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، يوم الاثنين، وقوف بلاده إلى جانب حلفائها في المنطقة، وذلك رداً على سؤال بشأن تعرض إقليم كوردستان العراق للقصف.

وقال هيغسيث، خلال مؤتمر صحفي، رداً على سؤال من صحفي قال إنه من كوردستان العراق، وإنها "أبرز حلفائكم وتتعرّض إلى قصف من إيران والجماعات الموالية لها"، مؤكداً "أتحدث نيابة عن الحلفاء في المنطقة بشكل عام، نحن نتواصل باستمرار ونقف جنباً إلى جنب معهم ونقدر قدراتهم".

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، مع تعرض قواعد اميركية ومطار اربيل الدولي في إقليم كوردستان لهجمات من قبل إيران وفصائل موالية لها، وفق ما ورد في السؤال الموجّه للوزير الأميركي.