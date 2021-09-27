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هولندا وإقليم كوردستان يبحثان تطوير اتفاقية زراعية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-27T14:53:34+0000
هولندا وإقليم كوردستان يبحثان تطوير اتفاقية زراعية

شفق نيوز/ زارت المستشارة الزراعية الهولندية في العراق وايران السيدة ماريو، يوم الاثنين، مقر وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة اقليم كوردستان حيث استقبلت من قبل مستشار الوزارة ومدير العلاقات في الوزارة.  

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الهدف من زيارة ماريو هو التعرف عن كثب على التقدم الحاصل في قطاعي الزراعة والري في اقليم كوردستان وتطوير وتحديث اتفاقية التفاهم المبرمة بين الاقليم وبلادها في وقت سابق من اجل احياء قطاع الزراعة وتسويق منتوجات الفلاحين في اقليم كوردستان.

واضاف البيان ان وفد الوزارة سلط الاضواء خلال الاجتماع على امكانية ان تقوم هولندا بزيادة دعم شركات اقليم كوردستان من اجل ان يكون هناك تنسيق بين الشركات الهولندية ونظيراتها في الاقليم من اجل الاستثمار في القطاع الزراعي والاروائي وتسويق منتوجات الفلاحين والصناعات الزراعية.

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