هولندا وكوردستان.. العلاقات الدبلوماسية على طاولة نيجيرفان بارزاني

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، سفيرة هولندا الجديدة لدى العراق جانيت ألبرتا.

وبحسب بيان صدر عن رئاسة الاقليم، ورد الى وكالة شفق نيوز، فقد هنأ بارزاني السفيرة الهولندية على توليها مهامها، معبراً عن تمنياته لها بالتوفيق، وأكد دعم الجهات المعنية في إقليم كوردستان لإنجاز مهمتها.

من جانبها، أعربت السفيرة ألبرتا عن سعادتها بزيارة إقليم كوردستان وتوليها مهامها، وهنأت الرئيس نيجيرفان بارزاني والشعب الكوردستاني على نجاح الانتخابات البرلمانية الكوردستانية.

وأبدى الجانبان رغبتهما المتبادلة في توسيع العلاقات بين هولندا والعراق وإقليم كوردستان، مع الإشادة بدور هولندا في التحالف الدولي ضد داعش ومساعدتها للعراق وإقليم كوردستان.

كما ناقش الجانبان آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط والتهديدات والعواقب المحتملة على الأمن والاستقرار في المنطقة.