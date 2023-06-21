هولندا لنيجيرفان بارزاني: ملتزمون بأمن واستقرار العراق وكوردستان كإقليم مهم واتحادي

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء مع السفير الهولندي في العراق هانس سادني.

ونوقشت خلال اجتماع سبل تعزيز علاقات العراق وإقليم كوردستان مع هولندا، وأحدث المستجدات والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان والعراق والمنطقة بصورة عامة، وأحوال النازحين المقيمين في مخيمات إقليم كوردستان.

وهنأ الرئيس بارزاني، السفير بمناسبة تسنمه مهام منصبه راجياً له النجاح ومبدياً دعم إقليم كوردستان لإنجاح مهامه ونشاطاته، وأثنى على المساعدات الهولندية للعراق وإقليم كوردستان وخاصة في مجال تنويع الموارد الاقتصادية وتطوير القطاع الزراعي.

من جهته، أكد السفير الهولندي أن حكومة بلاده ملتزمة بأمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان كإقليم مهم واتحادي، وجدد التأكيد على استمرار مساعداتها لاستقرار العراق وإقليم كوردستان، وقيم عالياً مساعدات إقليم كوردستان للنازحين واللاجئين.

التباحث بشأن أوضاع حقوق الإنسان، وعمل المنظمات غير الحكومية في العراق وإقليم كوردستان، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شغل جانباً آخر من الاجتماع الذي حضره القنصل العام الهولندي في إقليم كوردستان.