هولندا تؤكد ضرورة زيادة التعاون بين البيشمركة والتحالف الدولي

شفق نيوز/ اكد القنصل الهولندي لدى اربيل يوم الاثنين، على ضرورة زيادة التعاون بين قوات البيشمركة وقوات التحالف الدولي، مبينا أن علاقات بلاده جيدة مع قوات البيشمركة.

جاء ذلك خلال زيارة القنصل الهولندي لدى اربيل چيكو بيرندس اليوم الى وزارة البيشمركة ولقاءه بعدد من القيادات العسكرية الكوردية بحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان انه "جرى خلال اللقاء التباحث حول اهمية علاقة قوات البيشمركة مع التحالف الدولي وعملية الإصلاح داخل وزارة البيشمركة "مشيرا الى ان "الجانبين أكدا على ضرورة الإسراع في عملية الإصلاح وتطوير القدرات العسكرية لقوات البيشمركة".

وبين القنصل الهولندي ان "علاقة بلاده جيدة مع قوات البيشمركة وسيتم زيادة دعم هذه القوات وتنميتها".

من جانبه قدم وزير البيشمركة شورش اسماعيل شكره "لهولندا الى دعمها المستمر لقوات البيشمركة من الناحية اللوجستية والاستشارية" مؤكدا أن "هذا الدعم سيكون له اثار إيجابية ونتائج جيدة"، وفقا للبيان.