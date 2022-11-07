سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

هولندا تؤكد ضرورة زيادة التعاون بين البيشمركة والتحالف الدولي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-07T15:24:57+0000
هولندا تؤكد ضرورة زيادة التعاون بين البيشمركة والتحالف الدولي

شفق نيوز/ اكد القنصل الهولندي لدى اربيل يوم الاثنين، على ضرورة زيادة التعاون بين قوات البيشمركة وقوات التحالف الدولي، مبينا أن علاقات بلاده جيدة مع قوات البيشمركة. 

جاء ذلك خلال زيارة القنصل الهولندي لدى اربيل چيكو بيرندس اليوم الى وزارة البيشمركة ولقاءه بعدد من القيادات العسكرية الكوردية بحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز. 

وذكر البيان انه "جرى خلال اللقاء التباحث حول اهمية علاقة قوات البيشمركة مع التحالف الدولي وعملية الإصلاح داخل وزارة البيشمركة  "مشيرا الى ان "الجانبين أكدا على ضرورة الإسراع في عملية الإصلاح وتطوير القدرات العسكرية لقوات البيشمركة". 

وبين القنصل الهولندي ان "علاقة بلاده جيدة مع قوات البيشمركة وسيتم زيادة دعم هذه القوات وتنميتها". 

من جانبه قدم وزير البيشمركة شورش اسماعيل شكره "لهولندا الى دعمها المستمر لقوات البيشمركة من الناحية اللوجستية والاستشارية" مؤكدا أن "هذا الدعم سيكون له اثار إيجابية ونتائج جيدة"، وفقا للبيان.

related

بارزاني يطلب من التحالف الدولي مواصلة دعم للبيشمركة والجيش العراقي

Date: 2020-01-27 11:51:56
بارزاني يطلب من التحالف الدولي مواصلة دعم للبيشمركة والجيش العراقي

التحالف الدولي يجدد موقفه بدعم البيشمركة ويحذر من سعي داعش لتنظيم صفوفه بالعراق

Date: 2019-10-26 15:19:10
التحالف الدولي يجدد موقفه بدعم البيشمركة ويحذر من سعي داعش لتنظيم صفوفه بالعراق

رئاسة اقليم كوردستان تعلن الاستمرار بتعليق المهام التدريبية للبيشمركة

Date: 2020-03-07 13:07:41
رئاسة اقليم كوردستان تعلن الاستمرار بتعليق المهام التدريبية للبيشمركة

"واجب قومي ووطني مصيري".. وزير البيشمركة يدعو قواته لمشاركة جماعية في الانتخابات

Date: 2021-10-06 15:50:05
"واجب قومي ووطني مصيري".. وزير البيشمركة يدعو قواته لمشاركة جماعية في الانتخابات

تعرض مقر للتحالف الدولي في حرير لهجوم بالطائرات المسيرة

Date: 2021-07-24 14:05:34
تعرض مقر للتحالف الدولي في حرير لهجوم بالطائرات المسيرة

القائد العام لقوات بيشمركة اقليم كوردستان يعلق على هجوم كولجو

Date: 2019-12-05 10:39:19
القائد العام لقوات بيشمركة اقليم كوردستان يعلق على هجوم كولجو

‏ألمانيا تبحث الإصلاح داخل البيشمركة وتتحرك لتوطيد علاقة الأخير مع الدفاع العراقية

Date: 2022-10-06 20:21:39
‏ألمانيا تبحث الإصلاح داخل البيشمركة وتتحرك لتوطيد علاقة الأخير مع الدفاع العراقية

نيجيرفان بارزاني يؤكد حاجة اقليم كوردستان والعراق للتحالف الدولي وامريكا

Date: 2020-09-22 07:36:19
نيجيرفان بارزاني يؤكد حاجة اقليم كوردستان والعراق للتحالف الدولي وامريكا