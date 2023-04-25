هولندا تؤكد التزامها بالنهوض بالقطاع الزراعي في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، رسالة من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

وذكرت حكومة الإقليم في بيان اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الهولندي أشار في رسالته، إلى العلاقة المتينة التي تربط بلاده بإقليم كوردستان، ولا سيّما في مجال تنمية القطاع الزراعي.

كما أكد التزام هولندا في النهوض بالقطاع الزراعي في إقليم كوردستان، والذي يعد جزءاً من برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة في مجال التنويع الاقتصادي.

كذلك تطرق رئيس الوزراء الهولندي إلى جملة من الفرص المواتية من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، وبالأخص في مجالات التبادل التجاري، والاستفادة من الخبرات والتجارب والمشاركات في البرامج التدريبية.