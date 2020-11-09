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هولندا تعلن استعدادها لدعم كوردستان وتحث على الاستثمار في الاقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-09T19:13:48+0000
هولندا تعلن استعدادها لدعم كوردستان وتحث على الاستثمار في الاقليم

شفق نيوز/ اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وذلك في أولى محطات جولته الأوروبية.

وخلال الاجتماع الذي حضره وزير التخطيط دارا رشيد ورئيس هيئة الاستثمار محمد شكري، جرى بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وهولندا ولا سيما في مجال التبادل التجاري، كما تمت مناقشة مساعي حكومة إقليم كوردستان الرامية لتعزيز البنية الاقتصادية والاستفادة من الإمكانات والخبرات الهولندية في المجال الزراعي.

وأبدى رئيس وزراء هولندا استعداد بلاده لدعم إقليم كوردستان وخاصة قوات البيشمركة في إطار جهود مكافحة الإرهاب، فضلاً عن دعم التنمية وبالأخص في القطاع الزراعي، كما حث المستثمرين الهولنديين على الاستثمار في إقليم كوردستان.

ووجه رئيس حكومة إقليم كوردستان الشكر إلى هولندا على دعمها للإقليم، كذلك سلط الضوء على عملية الإصلاح وخاصة في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وسبل تخطي الأزمة المالية، وقال: "إقليم كوردستان لديه فرصة ملائمة لتنمية بنيته التحتية بمساعدة الدول الصديقة، ليصبح مركزاً تجارياً مهماً في المنطقة".

كما تطرق رئيس الحكومة إلى العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وشدد على ضرورة استقرار الوضع في العراق وتسوية المشاكل العالقة بين الجانبين على أساس الدستور.

 

 


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