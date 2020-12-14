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هولندا تستعد لتطوير القطاع الزراعي في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-14T13:59:00+0000
هولندا تستعد لتطوير القطاع الزراعي في كوردستان

شفق نيوز/ أبدت هولندا، يوم الاثنين، استعدادها لتطوير القطاع الزراعي في اقليم كوردستان، مؤكدة في الوقت نفسه استمرارها في تقديم المساعدات لقوات البيشمركة الكوردية في مواجهتها لتنظيم "داعش".

جاء ذلك خلال استقبال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم،  للقنصل الهولندي العام في اربيل.

وقال بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان الزعيم الكوردي استقبل في منتجع صلاح الدين باربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم، القنصل الهولندي العام في اربيل هانس اكيربوم الذي عبر لبارزاني عن استعداد بلاده لمساعدة اقليم كوردستان في ازدهار القطاع الزراعي، مؤكداً على استمرار المساعدات لقوات البيشمركة في مواجهة داعش.

واضاف البيان أن بارزانى من جهته عبر عن شكره لهولندا التي ساعدت قوات البيشمركة في الحرب ضد داعش، مثمناً مساعي الحكومة الهولندية لتطوير القطاع الزراعي في اقليم كوردستان.

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