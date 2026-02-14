هولندا تتعهد لنيجيرفان بارزاني بمواصلة دعم كوردستان

شفق نيوز - المانيا

اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، وفي إطار جدول أعماله في مؤتمر ميونخ للأمن، مع ديك شوف، رئيس وزراء هولندا، روبن بريكلمانس، وزير الدفاع الهولندي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم، ان الجانبين ناقشا خلال الاجتماع سبل تطوير علاقات هولندا مع العراق وإقليم كوردستان، واستمرار المساعدات الهولندية في شتى المجالات، وشكر الرئيس نيجيرفان بارزاني هولندا على مسانداتها المتواصلة لإقليم كوردستان.

من جهته، أكد الوفد الهولندي أن بلاده تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع إقليم كوردستان، وستواصل دعمها للأمن والتنمية في المنطقة.

ووصل رئيس إقليم كوردستان، مساء أمس أول الخميس، إلى ألمانيا، تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

وعن جدول أعمال الزيارة، قالت رئاسة الاقليم، إنه خلال انعقاد المؤتمر، سيجري الرئيس نيجيرفان بارزاني مجموعة لقاءات واجتماعات مع قادة وزعماء وكبار مسؤولي الدول المشاركة في المؤتمر، لبحث الأوضاع السياسية والأمنية للعراق وإقليم كوردستان والتطورات في المنطقة عموماً.

يعدّ مؤتمر ميونخ للأمن، الذي يعقد سنوياً بمشاركة عدد كبير من قادة وزعماء وكبار مسؤولي الدول، فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر المتعلقة بمواضيع الأمن والاستقرار والمشاكل العالمية وبحث سبل إيجاد الحلول للمشاكل والتعقيدات.