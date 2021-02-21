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هولندا تبدي استعداداً لتطوير آفاق التعاون مع كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-21T12:23:09+0000
هولندا تبدي استعداداً لتطوير آفاق التعاون مع كوردستان

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، أن  أمام الإقليم فرصة للاستفادة من التجارب الصناعية والزراعية الهولندية

وقالت رئاسة حكومة الاقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن  رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، السفير الهولندي لدى العراق ميشيل رينتينار، موضحة أنه تم في اللقاء الذي حضره القنصل العام الهولندي لدى إقليم كوردستان هانس اكربوم، التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وهولندا.

وأبدى السفير الهولندي، بحسب البيان، استعداد بلاده لتطوير آفاق التعاون مع إقليم كوردستان، كما شدد على ضرورة مواصلة دعم قوات البيشمركة وتدريبها للتصدي إلى الإرهاب.

ووجه رئيس الحكومة شكره إلى هولندا على دعمها المستمر، كذلك سلط الضوء على الإصلاحات التي تجريها الحكومة ولا سيما في مجال تنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعين الصناعي والزراعي، مشيراً إلى أن هناك فرصة سانحة أمام إقليم كوردستان ليستفيد من خبرات هولندا وتجاربها الثرية بهذا الصدد.

هذا وتناول اللقاء، أهمية تنفيذ اتفاقية سنجار وبما يضمن إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق ما جاء في البيان.

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