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هوشيار زيباري يطالب بلجنة تحقيق ثلاثية: قصف زاخو تم عبر مدافع ١٥٥ ملم تركية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-21T18:44:38+0000
هوشيار زيباري يطالب بلجنة تحقيق ثلاثية: قصف زاخو تم عبر مدافع ١٥٥ ملم تركية

هوشيار زيباري يطالب بلجنة تحقيق ثلاثية: قصف زاخو تم عبر مدافع ١٥٥ ملم تركية

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