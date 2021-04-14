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هوشيار زيباري: قصف مطار أربيل تم عبر طيران مسير

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-14T19:51:18+0000
هوشيار زيباري: قصف مطار أربيل تم عبر طيران مسير

شفق نيوز / قال القيادي في الحزب الديموقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، يوم الأربعاء، إن القصف الصاروخي الذي تعرض مطار أربيل الدولي، تم عبر طيران مسير.

https://twitter.com/HoshyarZebari/status/1382420050284580865

وأوضح زيباري في تغريدة له على تويتر، أن "الميليشيات نفسها التي استهدفت المطار (مطار أربيل الدولي) قبل شهرين، هي من فعلت ذلك اليوم مرة أخرى".

وعدّ القيادي الكوردي، هذه الأفعال بأنها "تصعيد واضح وخطير"، مؤكدا أن هجوم الليلة "هجوم إرهابي آخر بطائرة بدون طيار على مطار أربيل، لتقويض أمن كوردستان العراق".

واستهدف قصف صاروخي، مساء يوم الأربعاء، مطار أربيل الدولي، وأكد شهود عيان لوكالة شفق نيوز، اشتعال النيران داخل المطار في قسم الشحن.

وإثر ذلك، أغلقت السلطات المحلية مطار أربيل، بعد استهدافه بصاروخ.

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