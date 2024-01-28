هوشيار زيباري: بذلنا المساعي لكيلا نكون طرفا في الحرب بين إسرائيل وحماس

شفق نيوز/ صرّح القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، يوم الأحد، أن اقليم كوردستان بذل الجهود لكيلا يكون طرفا في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.

حديث زيباري جاء خلال استضافته في جلسة حوارية على هامش المؤتمر السنوي الثالث لممثليات حكومة اقليم كوردستان المنعقد في مدينة أربيل والذي تستمر أعماله لمدة خمسة أيام.

وقال زيباري خلال استضافته ان مشكلة منطقة الشرق الأوسط أن المشاكل باتت عُقداً مرتبطة بعضها ببعض، وحقيقة نحن لا نريد أن نكون طرفا في الحرب بين حماس واسرائيل، ولكن إذا ما نظرنا الى المنطقة بشكل عام نجد أن هناك تحالفات تشكلت، فمنها محور المقاومة من طرف وجهات أخرى من طرف آخر.

وأضاف أنه بالنسبة لنا بذلنا الجهود لكيلا نكون طرفا في هذه المشكلة وألّا تكون كوردستان ساحة لتصفية الصراعات بين هذه البلدان.

وعن الوضع الداخلي بين اربيل وبغداد قال زيباري: إن قرارات المحكمة الاتحادية تهدف الى تقويض كيان الاقليم، ونحن مهددون -ولا أُريد أن أبث الخوف بالنفوس بين الأخوة -، ولكن يتعين أن نكون مستعدين في كيفية إدارة هذا الإقليم، مؤكدا أن هذه أطول فترة حكم للكورد في تاريخهم، في اشارة الى تجربة اقليم كوردستان العراق.