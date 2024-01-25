هورامي: مع توزيع الرواتب في العراق ستصل الـ 618 ملياراً إلى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ صرّح سمير هورامي المتحدث باسم قوباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان، يوم الخميس، أنه مع توزيع الرواتب في العراق، سيتم إرسال الـ 618 مليار دينار إلى الإقليم لغرض تمويل المرتبات الموظفين والعاملين في القطاع الخاص في كوردستان.

وقال هورامي في تصريح للصحفيين اليوم، إن لجنة الرقابة المالية العراقية جاءت إلى إقليم كوردستان ودققت أسماء قوائم الرواتب ولا توجد أي مشاكل كما يتم الحديث عنه.

واستطرد القول إن مبلغ الـ 618 مليار دينار الذي ترسله بغداد إلى إقليم كوردستان لم يُعرف بعدُ راتب أي شهر يكون لأن حكومة الإقليم لم تتخذ أي قرار بشأنها، ومن المرجح أن تتم مناقشتها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان، أن مبلغ 618 مليار دينار الذي ترسله بغداد سيكون لتمويل رواتب شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.

و كان من المقرر أن ترسل الحكومة الاتحادية اليوم مبلغ 618 مليار دينار لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الاقليم، لكن بسبب إجراءات إدارية، تم تأجيل تحويل المبلغ إلى الأسبوع المقبل.