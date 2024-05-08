هورامي: حكومة وشعب كوردستان استقبلوا النازحين لسنوات ولن يتم إجبارهم على مغادرة الإقليم

شفق نيوز/ أكدت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أن حكومة وشعب الإقليم، استقبلوا النازحين برحابة صدر، ولن يتم إجبارهم على المغادرة.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هورامي، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "شعب وحكومة الإقليم استقبلت النازحين خلال السنوات الماضية برحابة صدر، ولن يتم إجبار أي شخص على العودة"، مردفاً: "نحن لسنا مع اتباع أي أسلوب ظالم تجاههم أثناء عودتهم، ونؤيد العودة الطوعية للنازحين، وخاصة نازحي سنجار".

تتمة..