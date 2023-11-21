هنغاريا تمنح إقليم كوردستان 30 زمالة لنيل الماجستير والدكتوراه

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء ، عن توفر 30 زمالة دراسية لطلبة الإقليم في هنغاريا للسنة الدراسية 2024-2025.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن الفرص الدراسة الجامعية العليا توزعت بواقع 10 منح للماجستير، و20 للدكتوراه، للطلبة من إقليم كوردستان، وفقاً لجملة شروط يتوجب توافرها في الراغبين بالحصول على الفرصة المتاحة.

وأوضح البيان أن من بين الشروط أن يكون المتقدم من سكنة إقليم كوردستان، وإذا كان موظفاً حكومياً يجب ألا تقل خدمته الفعلية عن سنتين لغاية الأول من أيلول/ سبتمبر 2024 بعد الحصول على آخر شهادة دراسية.

وأشار إلى أن المترشح للحصول على شهادة الدكتوراه بالنسبة لخريجي برنامج "التمكين" يتوجب أن يلتزم بالعقد الذي أبرمه سابقاً مع الوزارة.

ونوه البيان إلى أن الدراسة للحصول على هذه الشهادات تكون باللغة الإنكليزية ويجب أن يكون المتقدم يجيد اللغة الإنكليزية بمستوى "IEITS 5" أو ما يعادله من أساسيات اللغة الإنكليزية كالـ"TOEFL IBT. PTE".

ودعا البيان الراغبين بالتعرف على المزيد من شروط القبول والتفاصيل زيارة الرابط الاتي: www.stipendiumhungaricum.hu