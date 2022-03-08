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هنغاريا تغير قائد قواتها في كوردستان وتؤكد استمرارها معالجة جرحى البيشمركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-08T16:56:56+0000
هنغاريا تغير قائد قواتها في كوردستان وتؤكد استمرارها معالجة جرحى البيشمركة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء مهام القائد العسكري للقوات الهنغارية في الاقليم "بيتر لوستاك"، فيما أكدت هنغاريا استمرارها معالجة جرحى قوات البيشمركة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزير شورش اسماعيل استقبل يوم الثلاثاء، قائد القوات الهنغارية في الاقليم بيتر لوستاك والوفد المرافق له، مبينا ان اللقاء جاء بمناسبة انتهاء مهام عمله وتوديع الوزير.

واشار البيان الى ان اسماعيل عبر عن شكره لمساعي وخطوات قائد القوات الهنغارية وثمن جهوده في الفترة الماضية التي كانت الى جانب قوات التحالف لها دور مهم ومؤثر في رفع الامكانيات العسكرية لقوات البيشمركة.  

واضاف البيان ان الوزير استقبل بحفاوة الكولونيل زوليت لاوكو الذي يحل محل لوستاك في اداء مهامه ، معلنا دعم واسناد وزارة البيشمركة للتنسيق والعلاقات بين الجانبين.

ونوه البيان انه في نهاية اللقاء عبر الوزير اسماعيل عن شكره لهنغاريا في تقديم المساعدات الطبية ومعالجة جرحى البيشمركة خلال الفترة الماضية في مستشفيات هنغاريا الامر الذي كان مبعث تثمين وتقدير كبير من قوات الببيشمركة، مشيرا الى ان الوفد الضيف اعلن ان تلك العملية ستستمر.

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