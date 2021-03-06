سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

هنغاريا تعلن استمرارها في التعاون مع كوردستان في الحرب ضد الإرهاب

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-06T13:11:42+0000
هنغاريا تعلن استمرارها في التعاون مع كوردستان في الحرب ضد الإرهاب

شفق نيوز/ اعلن وزير الدولة الهنغاري لشؤون المسيحيين خلال لقائه مع الزعيم الكوردي ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت، أن بلاده تفتخر بالمشاركة مع اقليم كوردستان في الحرب ضد ارهابيي داعش، مشددا على استمرارها في التعاون والتنسيق مع الاقليم.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، انه استقبل، اليوم السبت، في صلاح الدين باربيل، وزير الدولة لشؤون المسيحيين في الحكومة الهنغارية تريستان يزبيج، مشيرا الى ان الاجتماع تم بحضور القنصل العام الهنغاري في اربيل اسطيفان امري.

واشار البيان الى ان الوزير الهنغاري الضيف اعلن ان بلاده تشكر اقليم كوردستان لتوفيره جوا ملائما لجميع المكونات الدينية والقومية للعيش بسلام وتعايش مشترك، مؤكدا ان هنغاريا تفتخر بالمشاركة مع اقليم كوردستان في الحرب ضد ارهابيي داعش.

واضاف البيان ان يزبيج شدد على أن بلاده ستستمر في التعاون والتنسيق مع اقليم كوردستان، معربا عن شكره لحكومة وشعب اقليم كوردستان لضيافة مئات الالاف من اللاجئين والنازحين.

واشار البيان الى ان بارزاني من جهته عبر عن شكره للحكومة الهنغارية التي كانت عونا لاقليم كوردستان في الحرب ضد الإرهابيين.

ولفت البيان إلى أن تنمية العلاقات بين اقليم كوردستان وهنغاريا كانت محورا آخر للقاء الذي جمع الطرفين.

related

وفاة ثالث صحفي بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

Date: 2020-07-11 16:15:26
وفاة ثالث صحفي بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

إقليم كوردستان يضع الحجر الاساس لمشروع "جَذَّاب" يستقطب السائحين

Date: 2020-10-13 08:24:04
إقليم كوردستان يضع الحجر الاساس لمشروع "جَذَّاب" يستقطب السائحين

القائد العام لقوات بيشمركة اقليم كوردستان يعلق على هجوم كولجو

Date: 2019-12-05 10:39:19
القائد العام لقوات بيشمركة اقليم كوردستان يعلق على هجوم كولجو

اقليم كوردستان يدعو للحد من التنقل: لا زلنا في مرحلة الوقاية من كورونا

Date: 2020-03-12 14:27:29
اقليم كوردستان يدعو للحد من التنقل: لا زلنا في مرحلة الوقاية من كورونا

اقليم كوردستان يسجل 61 حالة اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-06-04 12:18:05
اقليم كوردستان يسجل 61 حالة اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

بغداد ترسل 15 مليار دينار الى اقليم كوردستان

Date: 2019-07-09 16:18:02
بغداد ترسل 15 مليار دينار الى اقليم كوردستان

مسرور بارزاني يأسف على تسييس كورونا في اقليم كوردستان

Date: 2020-09-07 10:15:37
مسرور بارزاني يأسف على تسييس كورونا في اقليم كوردستان

وزير: المساعي مستمرة في إكمال مشروع موازنة إقليم كوردستان للعام 2021

Date: 2021-02-21 11:05:38
وزير: المساعي مستمرة في إكمال مشروع موازنة إقليم كوردستان للعام 2021