هنغاريا تعلن استمرارها في التعاون مع كوردستان في الحرب ضد الإرهاب

شفق نيوز/ اعلن وزير الدولة الهنغاري لشؤون المسيحيين خلال لقائه مع الزعيم الكوردي ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت، أن بلاده تفتخر بالمشاركة مع اقليم كوردستان في الحرب ضد ارهابيي داعش، مشددا على استمرارها في التعاون والتنسيق مع الاقليم.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، انه استقبل، اليوم السبت، في صلاح الدين باربيل، وزير الدولة لشؤون المسيحيين في الحكومة الهنغارية تريستان يزبيج، مشيرا الى ان الاجتماع تم بحضور القنصل العام الهنغاري في اربيل اسطيفان امري.

واشار البيان الى ان الوزير الهنغاري الضيف اعلن ان بلاده تشكر اقليم كوردستان لتوفيره جوا ملائما لجميع المكونات الدينية والقومية للعيش بسلام وتعايش مشترك، مؤكدا ان هنغاريا تفتخر بالمشاركة مع اقليم كوردستان في الحرب ضد ارهابيي داعش.

واضاف البيان ان يزبيج شدد على أن بلاده ستستمر في التعاون والتنسيق مع اقليم كوردستان، معربا عن شكره لحكومة وشعب اقليم كوردستان لضيافة مئات الالاف من اللاجئين والنازحين.

واشار البيان الى ان بارزاني من جهته عبر عن شكره للحكومة الهنغارية التي كانت عونا لاقليم كوردستان في الحرب ضد الإرهابيين.

ولفت البيان إلى أن تنمية العلاقات بين اقليم كوردستان وهنغاريا كانت محورا آخر للقاء الذي جمع الطرفين.