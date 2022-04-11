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هنغاريا تسلم معسكر تدريب في دهوك إلى البيشمركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-11T15:52:12+0000
هنغاريا تسلم معسكر تدريب في دهوك إلى البيشمركة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تسلم معسكر للتدريب كانت تستخدمه القوات الهنغارية في وقت سابق.   

جاء ذلك، بحضور نائب القنصل الهنغاري ميكلوش سابوي، ونائب مدير المديرية العامة للتدريب العسكري العميد حارس حبيب، ومسؤول طاقم التدريب العسكري الهنغاري الكولونيل فيراكوش شاندور، وفق بيان صادر عن وزارة البيشمركة، ورد لوكالة شفق نيوز.

وأوضح البيان، أن "المعسكر المذكور يقع داخل مركز تدريب المشاة في دهوك"، مبيناً أن "المستشارين العسكريين للقوات الهنغارية كانوا يديرونه، وكان يستخدم لتدريب وتأهيل قوات البيشمركة".

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