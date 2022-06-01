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هنغاريا تريد الاستثمار في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-01T07:06:13+0000
هنغاريا تريد الاستثمار في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت هنغاريا، يوم الأربعاء، رغبتها في الاستثمار بإقليم كوردستان، فيما أكدت هيئة استثمار الإقليم استعدادها لتوفير التسهيلات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الاستثمار لإقليم كوردستان محمد شكري، القنصل العام الهنغاري آتيلا توس، وبحث آليات الترويج وخلق فرص الاستثمار، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشدد شكري، بحسب البيان، على "أهمية الاستثمار الأجنبي في إقليم كوردستان، كما أبدى استعداده لتوفير فرص الاستثمار للقنصل الهنغاري بالتسهيلات كافة".

بدوره، قال آتيلا توس، إن بلاده تريد العمل في كوردستان، ومن أجل الاقتراب في هذا المجال أكثر، سيتم تنظيم مؤتمر مشترك في هنغاريا وكوردستان".

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