هنغاريا تخصص 30 مقعداً لنيل الماجستير والدكتوراه لطلبة اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، ان هنغاريا خصصت 30 مقعدا لطلبة الاقليم الراغبين بالحصول على شهادات عليا.

وجاء في كتاب للوزارة موجه الى جميع وزارات حكومة الاقليم، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان المقاعد توزعت بواقع 10 للحصول على شهادة الماجستير و20 للحصول على شهادة الدكتوراه.

وادرجت الوزارة عددا من الشروط والتعليمات الخاصة بالتقديم للحصول على المقاعد، من ابرزها ان يكون الطالب من مواطني اقليم كوردستان واذا كان موظفا او تدريسيا في المؤسسات التابعة للاقليم يجب ان يكون قد انهى سنتين على الاقل في الخدمة بعد الحصول على الشهادة السابقة.

واضافت ان من بين الشروط الاخرى انه نظراً لكون الزمالات باللغة الانكليزية يتوجب على المتقدم ان يكون بالمستوى (5) IELTS او ما يعادله في الامتحانات الاساسية الاخرى لامكانيات اللغة التي من بينها (TOEFL IBT, PTE).

كما تضمنت الشروط انه عندما تطالب الوزارة بالوثائق اللازمة يجب ان يكون اختبار اللغة قد انتهى موعده، مشيرة الى ان المتقدم يجب ان يقدم على المجال نفسه الذي حصل فيه على شهادة البكالوريوس او الماجستير.

ومن بين الشروط الاخرى ان هذه الزمالات لا تدعم السماح باصطحاب الزوج او الزوجة ولا تدعم عملية الحصول على تأشيرة الدخول (الفيزا) الخاصة بالزوجة والاطفال.

واشارت الى ان المرشح الذي يجتاز الاختبار اذا كان متعينا يمنح اجازة دراسية من قبل الوزارة المعنية اي انه يحصل على الراتب الاسمي والمخصصات الثابتة فقط، مبينة انه في حال طلب الوثائق من قبل وزارة التعليم العالي يتوجب على المتقدم ان يحصل على كتاب عدم ممانعة من الدائرة التي يعمل فيها.

وتابعت الوزارة ان المرشح الفائز يمنح من قبل الدولة الهنغارية 120 يورو كمخصصات شهرية وضمان صحي واجور الدراسة وقسما داخليا في الجامعة، مستدركة ان هنغاريا لا تؤمن اجور الطائرة التي ستقله.

وجاء في كتاب الوزارة ان اخر موعد للتقديم على الزمالات هو 15 من شهر كانون الثاني من العام المقبل 2022، وان الوزارة خصصت الرابط ادناه للحصول على المزيد من المعلومات: https://stipendiumhungaricum.hu