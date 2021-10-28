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هنغاريا تبحث عن فرص للتعاون والشراكة الاقتصادية مع اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-28T14:09:49+0000
هنغاريا تبحث عن فرص للتعاون والشراكة الاقتصادية مع اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اكد القنصل الهنغاري العام الجديد في اقليم كوردستان خلال لقائه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، على ان بلاده ملتزمة بتطوير علاقاتها مع اقليم كوردستان وخصوصا في المجال الاقتصادي، مبينا انهم لهذا الهدف يبحثون عن مزيد من الفرص للتعاون والشراكة.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل بعد ظهر الخميس، القنصل العام الهنغاري لدى اقليم كوردستان اتيلا توس، مشيرا الى ان بارزاني وفضلا عن التهنئة والتمنيات بالنجاح ومساندة القنصل الجديد، عبر عن شكره وتقديره لهنغاريا لمساندتها لاقليم كوردستان والعراق في اطار التحالف الدولي ضد داعش وتقديمها المساعدات الانسانية للنازحين واللاجئين ورغبة اقليم كوردستان لتنمية العلاقات الثنائية.  

واشار البيان الى ان القنصل الهنغاري الجديد عبر عن سروره مباشرة مهامه وأكد على ان بلاده ملتزمة بتطوير علاقاته مع اقليم كوردستان وخصوصا في المجال الاقتصادي، مبينا انهم لهذا الهدف يبحثون عن مزيد من الفرص للتعاون والشراكة.

وكانت الانتخابات النيابية العراقية والتكهنات بشأن مستقبل العملية السياسية وتشكيل الحكومة العراقية والحرب ضد داعش محاور اخرى في الاجتماع، بحسب البيان نفسه.

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