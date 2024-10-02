هموم المجتمع في معرض "مختلف" بأربيل (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء معرض فني تشكيلي بـ"أفكار مختلفة"، سيستمر لمدة 30 يوماً داخل معرض وسط المدينة.

وقالت آلا كمال - صاحبة المعرض - لوكالة شفق نيوز، إن " لمعرض يتكون من خمس لوحات فنية لا تهتم بالجمال وإنما تهتم بالفكرة والافكار تطغى على الجمال في هذه اللوحات حيث ان العمل الاول باسم (حاملو الاباريق) و الثاني باسم (مشروع أرض) و الثالث باسم (الفخ) و الرابع باسم (السلطة) والخامس والاخير باسم (التراكم)".

وأضافت كمال، أن "الأفكار في هذه الأعمال الفنية تعبر عن الشأن العام في المجتمع والرسائل التي تريد إيصالها هي ان تنقرض هذه التصرفات والأمور السيئة داخل المجتمع".

وحول اللوحة الاولى، قالت آلا كمال، إنها "بطول 3 امتار و عرض 4 امتار ونصف وتتكون من 1500 ابريق اسود وهي تعبر عن الاشخاص المتملقين الذين يحاولون التملق مقابل مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة".

وحول اللوحة التي تحمل اسم (التراكم) أوضحت أن "هذه اللوحة تتحدث عن الهموم والمشكلات المتراكمة على المجتمع، وهي ارتفاع 3 امتار و عرض 4 امتار وتتكون من مجموعة ادوات و اجهزة متنوعة وكلها ملونة بالاسود وهذا يدل على ان السعادة تلاشت في كل تفاصيل الحياة والشيء الوحيد المفرح هو ذكريات الطفولة"، مردفة: "لذلك شغلت صوتاً طفوليا بالقرب من اللوحة".