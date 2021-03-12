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هل يشمل برنامج التطعيم ضد كورونا غير مواطني إقليم كوردستان؟ الصحة تجيب

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-12T13:39:07+0000
هل يشمل برنامج التطعيم ضد كورونا غير مواطني إقليم كوردستان؟ الصحة تجيب

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم كوردستان الدكتور آسو حويزي يوم الجمعة إن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا يقتصر على مواطني الإقليم في الوقت الراهن.

جاء ذلك في جوابه على تساؤل نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية حول اللقاح هل سيقتصر على مواطني كوردستان حصرا أم يشمل كل المتواجدين في الإقليم؟

وقال الدكتور حويزي في جوابه إنه في الوقت الراهن الكمية المتوفرة من اللقاح لمواطني الإقليم، مستدركا القول إنه في حال تأمين مزيد من الكميات فإن برنامج التطعيم سيتم توسيعه.

ووقع وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي يوم الثلاثاء الثالث من شهر شباط الماضي مع  القنصل الصيني لجمهورية الصين الشعبية في الإقليم "ني روجي" مذكرة تسلم أول وجبة من لقاح فيروس كورونا.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده على هامش توقيع المذكرة شفق نيوز، إن هذه الوجبة تضم 5000 جرعة من اللقاح ألف منها ستكون من حصة القنصلية الصينية في أربيل لأن لديهم موظفين يريدون تطعيمهم، موضحاً أن الجرعات الباقية ستكون من نصيب موظفي الصحة.

وتسلم العراق بشكل رسمي فجر الثالث من شباط، طائرة محملة بأول دفعة من جرعات لقاح كورونا إلى مطار بغداد الدولي.

والطائرة قادمة من الصين ومحملة بكمية 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وهذه الكمية عبارة عن منحة قدمتها الصين إلى العراق على أن تشتري بغداد كميات أخرى من اللقاح.

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