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هل تم إلغاء "التربية الإسلامية" في مدارس إقليم كوردستان؟

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-27T16:47:52+0000
هل تم إلغاء "التربية الإسلامية" في مدارس إقليم كوردستان؟

شفق نيوز/ نفت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، إلغاء مادة (التربية الإسلامية) من مراحل التعليم، معلنة عن طبعة جديدة و"أنيقة" للمادة خلال العام الدراسي المقبل.

وجاء في بيان صادر عن وزير تربية الإقليم، آلان حمه سعيد صالح، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مسألة إلغاء مادة التربية الإسلامية من مراحل التعليم ليس له أي أساس"، مشيراً إلى أن "هذا الموضوع تم توضيحه في مرات عديدة".

وأضاف صالح، أن "الموضوع يثار للأسف سنوياً بشكل غير شرعي"، موضحاً أن "العام الماضي تم طرح الموضوع نفسه إلا أن المدعين للموضوع لم ينالهم للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ سوى الإحراج عندما رأوا كتب التربية الإسلامية بأجمل وأحدث تصميم".

وأشار إلى أن "الوزارة منهمكة الآن في مرحلة طباعة الكتب للسنة الدراسية المقبلة ٢٠٢٢-٢٠٢٣"، لافتاً إلى أن "أول كتاب سيتم طبعه هو كتاب التربية الإسلامية".

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