هل انتم ملتزمون بالعراق؟ مسرور بارزاني يجيب على سؤال طرح في بغداد

شفق نيوز/ أطلق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، مشروع (ازدهار)، الخاص بتوفير قروض للأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وقال بارزاني خلال كلمة له، "اليوم بالنسبة لنا يوم تاريخي (استفتاء استقلال إقليم كوردستان)، وهو ذكرى انتصار إرادة شعب كوردستان أمام الظلم الذي كان يمارس ضدنا، ومع الاسف آثار هذا الظلم مازالت موجودة، حيث هنا أشخاص وجهات تعتقد أن شعب كوردستان يجب ان يُعاقَب بسبب تعبيره عن حقه. نحن دائما حاولنا ان نتعايش بشكل سلمي وكل جهودنا كانت بهدف ان يعيش شعبنا مرفوع الرأس.

وأضاف: "خلال زيارتي الى بغداد قبل أيام سألني احدهم، هل انتم ملتزمون بالعراق؟ فاجبته ان ذلك يتوقف على سلوككم، الالتزام والولاء للبلد لن يكون بالتخويف والتجويع والكراهية بل يجب ان يكون على أساس المساواة والعدالة والحب، لذا فنحن نشدد على على هذه المبادئ وعلى ان يتم احتساب الازدهار والتطور في منطقة، انتصارا".

وقال "الان يوجد جو ايجابي ونحن نريد بناء بلد اكثر ازدهارا مع الذين يؤمنون بالسلام والديمقراطية والحرية والتطور. انا سعيد اليوم بمشاركتي في اعلان مشروع (ازدهار) لحكومة اقليم كوردستان الذي يوفر القروض التجارية للأعمال الصغيرة والمتوسطة. للذين يودون تطوير اعمالهم حيث يتم منحهم هذه القروض عن طريق البنوك في القطاع الخاص.

وتابع بارزاني أنه "في اقليم كوردستان وبحسب الدراسات فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تكون أكثر من 50 بالمئة من الحركة التجارية في القطاع الخاص وفي الوقت نفسه فإن عدم الحصول على التمويل يُعد واحدا من العوائق الأساسية الذي يمنع اصحاب الاعمال من توسيع مشاريعهم. مشروع ازدهار الذي تشرف عليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوفر قروضا تصل الى 150 مليون دينار لتطوير المشاريع.