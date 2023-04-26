"هكذا كنا نعيش".. مسيحيو أربيل يستذكرون تاريخهم في المتحف السرياني (صور)

شفق نيوز/ يُعد المكون المسيحي أحد المكونات الاساسية في المجتمع العراقي، ويشكل اقليم كوردستان ملاذاً آمناً للمواطنين المسيحيين، فيما تمكنوا من الحفاظ على تراثهم، حيث يُعد المتحف السرياني في مدينة أربيل من الأماكن الذي جمع تراث المسيحيين ومقتنياتهم القديمة.

وتجولت وكالة شفق نيوز داخل أقسام المتحف المختلفة الذي يوثق ما يضمه من مقتنيات.

وتقول هبة عدنان وهي موظفة في المتحف لوكالة شفق نيوز إن "هذا المتحف تم تأسيسه عام 2009 وهو خاص بالتراث السرياني القديم وتمكنا خلال السنوات الماضية من جمع عدد كبير من المقتنيات القديمة والتراثية بمساعدة العوائل المسيحية العريقة حيث تبرعوا بها للمتحف أو عن طريق شراء عدد منها من أماكن مختلفة داخل العراق".

واضافت عدنان أن "المتحف يتضمن العديد من الاقسام التي تحتوي على اوانٍ قديمة ومستلزمات منزلية كانت مستخدمة لدى العوائل المسيحية اضافة الى الملابس التقليدية للمناطق المختلفة في اربيل وغيرها، فضلاً عن مخطوطات قديمة".

بدورها قالت ريتا شمعون وهي تعمل بصفة مراقبة في المتحف لوكالة شفق نيوز إن "المتحف يستقبل بشكل يومي العديد من الزوار من مختلف المحافظات العراقية والكثير منهم من المكون المسيحي الذين يزورون المتحف لاسترجاع ذكريات الحياة القديمة للعوائل المسيحية وأنماط عيشهم اضافة الى زوار اخرين حيث توجد شروح توضيحية في كل الاقسام الموجودة في المتحف باللغات السريانية والكوردية والعربية والانجليزية وذلك لتعريف الثقافة السريانية بالجميع الفئات و القوميات".