هكذا تجذب "العيون الزرقاء" السيّاح إلى إقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز / يخطط مصيف كلي شيرانه (العيون الزرقاء) الواقع في ناحية ديرلوك بقضاء العمادية ضمن محافظة دهوك في إقليم كوردستان، لاستقبال مليون سائح خلال موسم السياحة الحالي، وذلك بعد إجراء العديد من عمليات التوسعة فيه مقارنة بالأعوام الماضية.

ومصيف (كلي شيرانه)، أحد المصايف المهمة التي يقصدها السياح خلال فصل الصيف، لتمتعه بوجود مياه عذبة تتدفق من وادي كلي شيرانه، ويسمونه أيضا بـ"العيون الزرقاء" نسبة إلى لون الماء.

صاحب الموقع السياحي، هرمان هاريكي، وخلال تصريح لوكالة شفق نيوز، قال "نحن الآن في منتصف الموسم الصيفي والسيّاح منهم من يأتي من وسط وجنوب البلاد، وآخرين من مدن إقليم كوردستان".

وأضاف أن "المصيف يستقبل بشكل يومي نحو ستة آلاف سائح"، مبيناً أن "هذا العام نسبة توافد السيّاح كبيرة جداً وهناك تخطيط لاستقبال نحو مليون سائح هذا العام".

وتأسس هذا الموقع، وفقاً لهاريكي، في عام 2017 واستقبل وقتها 30 ألف سائح، وفي 2018 وصل العدد إلى 150 ألف وفي 2019 وصل العدد إلى 520 ألف سائح.

واستدرك بالقول "في العام 2020 وبسبب جائحة كورونا توقفت السياحة، وهذا العام تقريبا عادت الأمور إلى طبيعتها"، مشيراً إلى احتواء الموقع السياحي على "200 موقع للمبيت وفي نفس الوقت المكان يتسع لأكثر من 4 آلاف شخص".

وختم صاحب الموقع السياحي، حديثه بالقول إن "أغلب السيّاح يأتون كمجاميع سياحية، وبالتالي لا يبقون كثيراً ويمضون لنحو ساعتين ويغادرون لتأتي مجاميع أخرى، وهكذا يوميا نستقبل عشرات المجاميع السياحية".