هكذا بدا ليل الخميس الماطر في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ شاركت مديرية المرور العامة في مدينة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، فجر الخميس، في فك اختناقات شوارع المحافظة بسبب موجة الأمطار الأخيرة.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، سيول مياه الأمطار وهي تجتاح منطقة خليفاو في السليمانية.

كما أظهرت صور أخرى عناصر مرور السليمانية وهم يشاركون في فك اختناقات شوارع المحافظة بسبب الأمطار.

وأمس الأربعاء، سجلت دائرة الدفاع المدني في دهوك 13 حادثاً وقع ضمن حدود المدنية، وأن 4 سيارات و3 منازل غمرتها مياه الفيضانات في ناحية بامرني شمال المدينة، بالإضافة إلى وقوع عدد من الحوادث في قضاء العمادية حيث غمرت المياه معملا لانتاج "الطحينية" والحاق اضرار مادية بالشوارع والأزقة داخل القضاء والنواحي التابعة له.

وفي أربيل، أعلنت مديرية مرور أربيل، أمس الأربعاء، مصرع وإصابة شخصين في حادث سير "مروع" وقع على طريق أربيل -خبات حيث فقد سائق سيارة شحن السيطرة على مركبته ودخلت في الاتجاه المقابل من الشارع واصطدمت بسيارة من نوع (تويوتا كامري).

ورجحت المديرية، أن هطول الأمطار وانعدام الرؤية والسرعة الزائدة كانت أبرز أسباب هذا الحادث، الذي تحقق فيه الجهات المعنية في أربيل.

وتعرضت المحافظات العراقية كافة وإقليم كوردستان، منذ مساء الثلاثاء الماضي، إلى موجة من الأمطار الغزيرة، نتج عنها حتى الآن غرق معظم الشوارع ومناطق عدة، فضلا عن حدوث سيول جارفة في محافظة كركوك.

ونتيجة لذلك، قررت الحكومة العراقية، تعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية، باستثناء المؤسسات الأمنية والخدمية.