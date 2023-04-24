هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.. تعرف على طقس اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي يوم الاثنين توقعات الطقس في محافظات اقليم كوردستان خلال 48 الساعة المقبلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "من المتوقع ان تشهد محافظات الاقليم انخفاضاً في درجات الحرارة من 1-3 درجات وتساقطا للامطار في معظم المدن اضافة الى تصاعد خفيف للغبار".

واشار البيان الى ان درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 الساعة القادمة ستكون كالآتي:

اربيل 25

السليمانية 20

دهوك 23

حلبجة 21

كرميان 28

زاخو 24