هزتان أرضيتان تضربان منطقة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل العراقية ،عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزتين أرضيتين هذا اليوم الأحد، في قضاء كلار بإدارة منطقة كرميان.

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة النقل، ان الهزة الاولى سجلت في تمام الساعة 09:50:00 صباح اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها ( 4،4) درجة قرب الحدود العراقية - الايرانية حيث تبعد ( 20) كم جنوب شرق قضاء كلار .

وتابع ان الهزة الارضية الثانية سجلت في تمام الساعة 09:52:40 صباح اليوم أيضًا حسب التوقيت المحلي وبلغت قوتها (4) درجة حيث تبعد (22) كم شمال شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية .

ووفقا للتقرير فإنه تم الشعور بالهزتين من قبل المواطنين في المنطقة.

في غضون ذلك قال مركز رصد الزلازل بجامعة طهران إن زلزالين بقوة 4.4 و 4 درجات بمقياس ريختر ضربا محافظة كرماشان صباح اليوم.

وبين المركز أن سكان إدارة منطقة كرميان وبعض مناطق شمال شرق ديالى شعروا بالزلزال.