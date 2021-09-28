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هزة أرضية محسوسة تضرب منطقة في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-28T06:56:02+0000
هزة أرضية محسوسة تضرب منطقة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية ، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية صباح ،اليوم الثلاثاء، جنوب شرق قضاء كلار في إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان.

وأوضح تقرير صادر عن الهيئة، ان الهزة الارضية سجلت عند تمام الساعة 09:02:31 من صباح اليوم حسب التوقيت المحلي

ووفقا للتقرير فإن الهزة بلغت قوتها (3،8) درجة وفق مقياس ريختر حيث تبعد (8)كم جنوب شرق قضاء كلار.

وأشار التقرير إلى أنه تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى .

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