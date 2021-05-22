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هزة أرضية محسوسة تضرب شرق السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-22T04:27:48+0000
هزة أرضية محسوسة تضرب شرق السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تسجيل هزة أرضية فجر اليوم السبت شرق محافظة السليمانية في إقليم كوردستان.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مراصدها الزلزالية سجلت هزة أرضية عند الساعة 2:50:46 بالتوقيت المحلي داخل إيران، وبالقرب من الحدود العراقية - الإيرانية شرق محافظة السليمانية حيث تبعد 35 كم عن الحدود من جهة شمال شرق محافظة حلبجة.

ووفقا للبيان فإن الهزة بلغت قوتها 4.5 على مقياس ريختر، وتم الشعور بها شعورا خفيفا من قبل المواطنين الساكنين في قضاء بينجوين، وحلبجة.

وكانت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان قد أفادت يوم الجمعة بحدوث هزة أرضية في قضاء بينجوين التابع لمحافظة السليمانية.

وقالت المديرية في تقرير لها إن هزة أرضية بقوة 3.1 على مقياس ريختر وقعت في الساعة 7:26 دقيقة من صباح أمس الجمعة الموافق 21 - 5 - 2021 في قضاء بينجوين.

وأضافت المديرية أن الهزة تبعد 18 كم عن قضاء بينجوين وبعمق 8 كم.

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