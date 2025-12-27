هزة أرضية محسوسة تضرب جنوب السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، صباح اليوم السبت، بتسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.4 درجات على مقياس ريختر، ضربت منطقة تبعد نحو 86 كيلومترًا جنوب محافظة السليمانية، قرب قضاء كلار.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز أن الهزة سُجلت من قبل محطات الرصد الزلزالي التابعة للمديرية، مبينًا أن مركزها كان داخل الحدود العراقية، وعلى عمق متوسط، ما جعل تأثيرها محدودًا.

وأضاف أن الهزة كانت خفيفة، وشعر بها عدد من المواطنين في المناطق القريبة من موقعها، دون أن تُسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية بحسب المعلومات الأولية.

وأشار المصدر إلى أن المنطقة الواقعة جنوب السليمانية تُعد من المناطق التي تشهد نشاطًا زلزاليًا بين الحين والآخر، نتيجة وقوعها ضمن الحزام الزلزالي الممتد على طول الحدود الشرقية للعراق.