هزة أرضية على الحدود العراقية الإيرانية

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، مساء الجمعة، تسجيل هزة أرضية بقوة 3 درجات على الحدود العراقية الإيرانية، ضمن إقليم كوردستان.

وذكرت المديرية، التابعة لوزارة النقل العراقية، في بيان بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مراصدها الزلزالية، سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم الجمعة بلغت قوتها 3 درجات على الحدود العراقية الايرانية وتبعد حوالي (15)كم شمال قضاء مدينة بنجوين في اقليم كوردستان".

وبحسب البيان، شعر بالهزة الأرضية المواطنون الساكنين بالقرب منها مدينة بنجوين بشكل متفاوت.